Il Milan con un gol di Pulisic nel finale ha portato a casa i tre punti da Genova. Una vittoria sudata e cercata fino in fondo dai rossoneri che hanno sofferto contro un Genoa equilibrato e anche sfortunato sotto porta. Nel finale la rete dell'americano con un sospetto fallo di mano poi espulso Maignan e traversa del Grifone. Giroud in porta ha salvato in una circostanza il risultato. Il Milan è al comando da solo.