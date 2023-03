Pasalic, l’agente: “Futuro all’Atalanta? Importante che giochi di più”

Parla il procuratore del centrocampista della Dea.

Una stagione ancora da decifrare quella dell'Atalanta che lotta per un posto in Europa. Meno incisivo nei numeri rispetto al passato in questa annata Mario Pasalic il cui agente, Marko Naletilic, ha parlato a SiamoilNapoli.it tra presente e futuro.

"Ovviamente la stagione dell’Atalanta non è finita e se ne potrà parlare correttamente solo alla fine, poiché non sapremo in che posizione terminerà. Non posso dare un giudizio specifico ma certamente è stata una stagione di alti e bassi, sono stati cambiati molti giocatori e il club ha preso giovani molto forti e promettenti", ha detto l'agente del croato. "La stagione però è comunque positiva, si sta lottando per un piazzamento nelle coppe europee, vedremo come finirà. Il campionato è ancora abbastanza lungo, i giudizi arriveranno alla fine. Ma non vedo grossi problemi: l’Atalanta è una buona squadra che lotta per grandi obiettivi".

Entrando nello specifico di Pasalic: "Se guardiamo alla sua stagione ovviamente non è la sua solita annata, non è stata come le precedenti. Ma vale lo stesso discorso fatto per il club: il campionato non è finito. Lui ha avuto anche un infortunio che di recenti lo ha tenuto fuori per 3 partite e prima dei Mondiali non era entrato subito in forma. Nelle ultime 4 stagioni ha avuto una media di circa 10 gol ad annata, per un centrocampista è un dato notevole. Ovviamente mancano i suoi gol, non è la sua migliore stagione ma aspettiamo la fine del campionato. Ovviamente, come già ho detto, ci sono delle spiegazioni per cui sta andando così, ora deve ritrovare un po’ di forma perché all’Atalanta serve il suo contributo".

Sguardo anche al futuro: "Se guardiamo alle stagioni precedenti lui statisticamente ha avuto un rendimento impressionante. Già quel livello lì e un livello molto molto alto. Lui si trova in una società forte, un giocatore di questa squadra non va via così facilmente quando si raggiungono certi obiettivi. Basti pensare come abbia giocato sempre in Champions League con continuità, si è trovato in un’ottima società. E’ importante che giochi di più e trovi maggiore continuità, il resto si vedrà dopo. Lui è concentrato sull’Atalanta e sulla fine del campionato, per andare in Europa. Dopo tutto sarà più facile".