Pasquale Marino: “Genoa, col Napoli sarà dura e metto un X2”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Marino, ex allenatore di Genoa e Udinese. Di seguito, un estratto dell’intervista.

“Il Genoa, con Gilardino, sta facendo bene. Ha ottenuto una vittoria importante contro la Lazio, ma il Napoli cercherà riscatto dopo l’ultima sconfitta. Non è un passo falso che deve far ricredere sulle capacità degli azzurri. Non va dimenticato quel che è in grado di fare la squadra di Garcia. Il Napoli vanta giocatori importanti. Soprattutto Osimhen, un attaccante fondamentale che non scopriamo certo oggi. Un calciatore che sposta gli equilibri”