Juventus, un Polpo rintanato e Allegri si infuria. La posizione dei bianconeri

Caso spinoso in casa bianconera

Redazione ITASportPress

La stagione di Paul Pogba somiglia sempre più ad un calvario. Dopo la notizia del nuovo infortunio del francese lo staff medico dei bianconeri è tornato in allerta.

E' vero che questa volta lo stop del francese sembra essere solo a scopo precauzionale, con il calciatore che dovrebbe rimanere fuori qualche giorno. Ma da questa estate, quando Pogba si fece male in allenamento negli USA, sono passati ben 193 giorni senza giocare.

Quello che sta vivendo il centrocampista ex Manchester United sta portando la Juventus ad interrogarsi in vista del presente, ma anche del prossimo futuro. Pogba non gioca infatti una gara ufficiale dal 19 aprile scorso con la maglia dei Red Devils.

Dopo l'ennesima notizia dell'infortunio di Pogba, oggi la Juventus si interroga fortemente sull'investimento fatto in estate. Nelle intenzioni di Allegri c'era infatti il desiderio di riportare in bianconero uno dei pupilli della sua passata gestione, ma ad oggi il ritorno a zero del francese non ha dato alcun frutto.

Nelle ultime settimane di lavoro, la vecchia dirigenza stava valutando anche la possibilità di togliere a Pogba i bonus percepiti senza scendere in campo. Forse anche per questa ragione la Juventus, visto il lungo contratto valido fino al 2026, avrebbe già aperto a riflessioni sul futuro.

Al momento non risulta che il giocatore abbia intenzione di tagliarsi lo stipendio. Se a giugno la Juventus volesse privarsene, sarebbe però difficile trovare qualcuno disposto a garantirgli l’attuale ingaggio. Pogba ha un contratto fino al 2026, la società spera naturalmente che gli infortuni si esauriscano in questa stagione e che il centrocampista possa rientrare presto. Se invece l’assenza dovesse protarsi ancora, a fine stagione il club potrebbe essere costretto a fare delle riflessioni sul futuro. Pare infatti che anche Allegri sia stufo dei troppi acciacchi fisici del francese. Pogba è dunque nell'occhio del ciclone: i prossimi mesi saranno fondamentali per chiarire il suo futuro in bianconero.