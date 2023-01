Roma, Dybala solo dietro a Messi: il dato che fa impazzire i tifosi

Dybala da impazzire. È ancora la Joya a firmare il successo della Roma , questa volta addirittura con una doppietta per archiviare la partita con la Fiorentina. Una gara mai realmente in discussione, non spettacolare ma pur sempre ben gestita dagli uomini di Mourinho.

L'argentino si sta prendendo sulle spalle la Roma. Anche lo stesso Mourinho, nella conferenza stampa post partita, ha ammesso l'importanza di Dybala nei piani tattici dei giallorossi: "Paulo quando gioca la palla è un piacere. La maggioranza dei calciatori quando passano il pallone è come se quest'ultimo fosse quadrato , cioè non arriva mai pulito. Con Paulo invece la palla è rotonda . E' veramente un gran giocatore".

Chissà che la Juventus non si stia mangiando le mani per aver lasciato andare a parametro zero un calciatore che in campo fa sempre la differenza ed è già arrivato a quota 10 gol con la maglia dei giallorossi.