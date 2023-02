Pedro la sblocca per la Lazio ma Ngonge riporta il Verona in scia (1-1)

Pareggio al Bentegodi tra il Verona e la Lazio. Un 1-1 che fa fare un piccolo passo avanti alle due squadre che inseguono obiettivi opposti. Il Verona alimenta la speranza di salvezza, i biancocelesti perdono il terzo posto ma restano in zona Champions League. La prodezza mancina di Pedro prima dell'intervallo illude i capitolini, che soffrono la reazione dei padroni di casa a inizio ripresa. Ngonge di testa segna il primo gol in Serie A alla sua seconda presenza. L'Hellas rischia anche il ribaltone con un palo di Lazovic e una grande occasione per Doig disinnescata da Provedel. Gialloblu a quattro punti dalla zona salvezza.