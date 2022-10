Pellegri e Aina sfondano e il Torino passa a Udine

Con un bel gol di Pellegri il Torino prevale alla Dacia Arena. Udinese sconfitta in casa: secondo ko in campionato dopo quello all'esordio contro il Milan e secondo consecutivo dopo quello in Coppa Italia in settimana contro il Monza. Nel vivace primo tempo Deulofeu risponde al gol di Aina. Nella ripresa più nervosismo e ritmo spezzato, ma alla fine decidono l'ex Genoa e un miracolo di Milinkovic su Beto nel recupero