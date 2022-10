Pellegrini su rigore premia la Roma. Sampdoria ancora ko

Nel primo dei due match del lunedì di Serie A validi per la 10a giornata, la Roma ha battuto la Sampdoria a Marassi per 1-0. Al 9' sblocca subito Pellegrini su rigore (assegnato dopo l'on field review). I padroni di casa provano a reagire ma nel primo tempo non creano pericoli dalle parti di Rui Patricio. A inizio ripresa Belotti vicino al bis, manca il raddoppio anche il neoentrato Zaniolo. Sampdoria che nel finale si è buttata con coraggio in avanti ma non ha trovato il pareggio. La Roma è quarta da sola in classifica, Sampdoria sempre più ultima con 3 punti. La cura Stankovic per adesso non ha dato segnali incoraggianti ai blucerchiati.