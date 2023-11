Momentaccio per il Milan che stasera a San Siro è stato battuto a sorpresa dall'Udinese. Ha deciso un rigore di Pereyra nel secondo tempo. Rossoneri che si sono svegliati solo nel finale ma non è bastato per ottenere almeno un punto. Bravo il portiere Silvestri ma attaccanti rossoneri imprecisi. Squadra di Pioli fischiata al 90'. Per l'Udinese di Cioffi è la prima vittoria in campionato.