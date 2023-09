Pezzuto, che disastro a Monza: Rocchi lo ferma, tornerà dopo la sosta

Questa la decisione del designatore Rocchi. Monza-Bologna aveva lasciato molti dubbi per episodi controversi. Uno su tutti: il gol di Ferguson sul quale l'arbitro ha fermato il gioco per un presunto fallo in attacco di Zirkzee su Caldirola. Un fallo che non esiste dal momento che l'attaccante ospite aveva anticipato in modo pulito il difensore brianzolo. L'episodio aveva scatenato la rabbia di Thiago Motta. E la perplessità degli arbitri: anche il Var Pro Di Paolo (sbagliando) non ha corretto Pezzuto, che però -pur attendendo la fine dell’azione - ha annullato il gol considerando come fallosa l’intromissione di Zirkzee su Caldirola, tutt’altro che punibile.