Pioli: “Il Milan deve credere nella rimonta sul Napoli”

Il Milan si rimette al lavoro per riprendere l'inseguimento al Napoli e difendere il 19° scudetto vinto lo scorso maggio. La rincorsa riparte dall'Arechi contro la Salernitana, la prima squadra allenata da Stefano Pioli. Il tecnico del Milan ha detto la sua ad Alberto Brandi per lo speciale “I re del calcio”, in onda il 29 dicembre alle 23.45 su Italia 1. "Credo di essere migliorato in tante cose e tante situazioni, ma soprattutto nelle due/tre cose che ritengo essere le più importanti per il mio lavoro - ha dichiarato il tecnico rossonero i -E cioè le soluzioni tattiche diverse, il rapporto con i miei giocatori e forse anche una comunicazione verso l'esterno migliore di quello che potevo fare ad inizio carriera". A tutto ciò aggiungiamo la gestione dell'emergenza. Pioli ha vinto lo scudetto con Ibrahimovic a mezzo servizio; perso Kjaer ha valorizzato Kalulu e con Rebic spesso fuori uso ha sperimentato con successo Kessie e Krunic sulla trequarti.