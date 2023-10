Pirlo rivela: “Allenare il Milan? Contatti con Maldini ma…”

Intervenuto al Festival dello Sport di Trento, l'evento organizzato da La Gazzetta dello Sport, Andrea Pirlo ha rivelato un clamoroso retroscena di mercato. L'allenatore, ora alla Sampdoria in Serie B, ha in passato meditato l'idea di allenare il Milan. Magari non oggi o domani, magari un giorno. Una possibilità clamorosa che riguarderebbe un ritorno valido per i migliori film romantici. Addirittura, l'ex campione del mondo 2006 ha rivelato una conversazione con l'allora direttore dell'area tecnica Paolo Maldini. "Tornare al Milan da allenatore un giorno, beh... Con Maldini ci sono state solo chiacchiere fra amici..." ha dichiarato Andrea Pirlo. L'idea c'è, forse manca ancora qualche risultato ma con la Samp il tempo e le possibilità di fare bene sono alla sua portata.