Pogba ha deciso: presa la maglia numero 10 della Juventus

Sui profili social e sul sito ecco l'annuncio con tanto di video dedicato al francese. "Siete pronti? Sono tornato...", dice Il Polpo nella breve clip pubblicata dalla Juventus. Centinaia di commenti e like per il binomio che torna a formassi in casa della squadra bianconera.

"Ci siamo salutati, ma non ci siamo mai realmente dimenticati: c’è qualcosa di ancestrale nel richiamo di casa, quel qualcosa che alla fine, dopo mille avventure, ti fa tornare. Paul è di nuovo a Torino, è andato via ragazzo, ritorna uomo e fuoriclasse, ma c’è una cosa che non è cambiata: la voglia di scrivere altre nuove pagine indimenticabili, insieme. Non potremmo essere più felici: Pogba è di nuovo con noi", si legge nella parte finale del comunicato della Juventus presente sul sito.