Pogba ha un messaggio per la Juventus: il post social è virale

Il francese si avvicina alla Torino bianconera...

Redazione ITASportPress

Ci siamo. Paul Pogba è ormai vicinissimo al ritorno alla Juventus. La conferma, dopo tantissimi rumors, è arrivata dal diretto interessato che ha lasciato un messaggio ai tifosi bianconeri che lascia poco spazio ad interpretazioni.

Su Instagram, il Polpo ha pubblicato un video girato in aereo, probabilmente un jet privato, dove dice: "It's time, it's time". Con tanto di hashtag #PogAlmostBack.

Come se non bastasse, tra sguardi ammiccanti e sorrisi, anche la frase finale in italiano: "Ci vediamo presto". Indomma, manca davvero pochissimo per rivedere il centrocampista firmare per la Juventus e vestire di nuovo quella maglia bianconera con cui aveva fatto grandi cose.

Pogba è atteso a Torino proprio in giornata. Da capire se arriverà per le visite mediche oggi, oppure si aspetterà a domani per tutte le questioni di rito prima della firma. I tifosi bianconeri non vedono l'ora di riabbracciare il loro Polpo e il sentimento pare reciproco...