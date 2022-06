Pogba-Juventus, spunta la data delle visite mediche

Pogba alla Juventus , il ritorno è sempre più vicino. Anche più di quanto si potesse pensare solo poche ore fa. Infatti, per rivedere il Polpo a Torino, sponda bianconera, potrebbe volerci solo ancora un po' di attesa.

Il Pogback potrebbe già concretizzarsi al massimo la prossima settimana. Se inizialmente si pensava che Pogba potesse sbarcare in Italia dai primi di luglio, Tuttosport rivela che il giocatore francese potrebbe palesarsi alla Continassa già nei prossimi giorni. Potrebbe trattarsi di una questione di ore, con i dirigenti bianconeri che stanno sistemando gli ultimi dettagli del contratto. Le visite mediche potrebbero tenersi tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima.

Staremo a vedere quindi cosa accadrà e quando ci saranno davvero novità. Il ritorno del francese, ad ogni modo, non sembra essere in discussione. La Juventus e i suoi tifosi sono pronti ad riaccogliere il gigante del centrocampo in vista della prossima stagione.