Poker del Venezia al Genoa spento in attacco

Il Venezia di Paolo Vanoli ha sconfitto nettamente il Genoa di Gilardino nell'amichevole giocata questo pomeriggio a Moena nel centro sportivo "Cesare Benatti". Poker dei lagunari ai rossoblù passati in vantaggio nel primo tempo ma poi travolti dai lagunari che hanno avuto più gamba e ritmo. Quattro rigori assegnati dall'arbitro Aureliano solo nel primo tempo, due per parte, per i rossoblù Gudmundsson ne trasforma uno solo. A segno per i lagunari Pohjanpalo e Pierini su rigore, poi Andersen e Busio. Per il Genoa, alla seconda amichevole precampionato, tanta confusione e poche occasioni da rete. Squadra molto imballata e con qualche lacuna che dovrà essere colmata dal mercato soprattutto in attacco. Gilardino aspetta infatti Retegui. L'amichevole di oggi fa calare il sipario sul ritiro del Genoa in val di Fassa.