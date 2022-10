Poker della Lazio allo Spezia

Vince nettamente la Lazio all'Olimpico contro lo Spezia. Partita senza troppa storia finita con il punteggio di 4-0, terzo successo consecutivo in campionato per l'undici di Sarri. Inizio rabbioso della squadra dello squalificato Sarri. Immobile conquista un rigore dopo quaranta secondi e poi lo manda in curva. Il vantaggio è di Zaccagni su assist di Felipe Anderson. Il raddoppio è una prodezza con il sinistro da fuori area di Romagnoli. Milinkovic Savic firma il terzo gol sempre su un'idea di Zaccagni e poi il 4-0 sull’uscita di Dragowski