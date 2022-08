Poker della Salernitana alla Sampdoria. L’Atalanta passa a Verona

Due vittorie nelle partite del pomeriggio della domenica in Serie A una casalinga e una in trasferta. La Salernitana conquista la prima vittoria in questo campionato battendo 4-0 la Sampdoria. Decidono le reti di Dia, Bonazzoli, Vilhena e Botheim. Blucerchiati davvero deludenti con una difesa disattenta e un attacco che non è riuscito a pungere nelle rare occasioni da rete. La squadra di casa ha avuto vita facile contro una Sampdoria così dimessa. Per Giampaolo un grande passo indietro rispetto alla partita contro la Juventus.