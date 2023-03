Poker Juventus alla Sampdoria che resiste un tempo

La Juventus vince il match che chiude la domenica di Serie A battendo in casa la Sampdoria per 4-2. Una partita che si era complicata per meriti dei blucerchiati capaci di raddrizzarla in due minuti passando dallo 0-2 al 2-2. Nella ripresa un grande Rabiot ha permesso ai bianconeri di vincere. Partita piena di emozioni allo Stadium. In avvio sembra tutto facile per i bianconeri: Bremer sblocca sul corner di Kostic all'11'. Poco dopo bis di Rabiot, sempre di testa. Al 31' Augello riapre tutto e, appena settantadue secondi dopo, Djuricic firma il clamoroso 2-2. Nella ripresa si risolve il match: decisivo ancora Rabiot. Vlahovic manda invece sul palo il rigore del 4-2. Nel recupero poker di Soulé. Allegri settimo con 38 punti, sempre in fondo la Sampdoria.