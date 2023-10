Poker Roma al Cagliari sempre più in crisi

Parte forte il Cagliari, che spinge con Nandez e Azzi, e al 10’ trova in Rui Patricio lo scoglio che impedisce il gol all’incornata di Petagna su cross dalla sinistra. Al 18’ Scuffet salva di piede su Dybala, ma al 19’ Aouar punisce per l’1-0. Neanche il tempo di rimettere in gioco la palla e Lukaku fa 2-0 su assist di Karsdorp. La reazione rossoblù porta la firma di Nandez, destro però messo in corner al 26’, quindi Azzi non trova la mira giusta al 30’ e al 40’. In mezzo tanto nervosismo, ammonizioni (Sulemana, Bove, Aouar, Paredes, ma soprattutto Ranieri e Mourinho per placare i bollenti spiriti delle panchine) e al riposo ospiti col doppio vantaggio.