Pomini, amarcord Sassuolo: "In C2 eravamo in un centro anziani. E Squinzi disse che entro dieci anni avremmo battuto l'Inter a Milano"

Alberto Pomini è diventato un ex giocatore. Ha dismesso i guantoni e ha voluto ricordare la propria carriera, soffermandosi in particolare sull'epopea Squinzi, suo presidente ai tempi del Sassuolo : "Ho iniziato la mia scalata coi neroverdi dalla Serie C2. Facevamo il ritiro estivo in una struttura che ospitava anche un centro anziani: la mattina facevamo colazione con gli ospiti". Curioso? No, per Pomini fu più notevole quello che Squinzi disse alla squadra qualche giorno dopo: "Rimasi scioccato quando parlò durante un workshop alla Mapei. Ci presentò alla sala e spiegò che entro dieci anni avremmo battuto l’Inter a San Siro" .

Effettivamente la profezia si avverò: "Dieci anni dopo vittoria a San Siro con l’Inter, rigore di Berardi nel recupero". L'epopea neroverde ha avuto come condottiero Eusebio di Francesco: "Il primo che ho visto lavorare sulla costruzione dal basso. In allenamento c’era quest’esercizio per cui dovevamo superare la metà campo partendo da 8 contro 10, poi 9 contro 10, quindi 10 contro 10. Vietati i lanci. All’inizio era impossibile, poi pian piano ti aumentavano le soluzioni. Finché in parità numerica ti si apriva un mondo. L'attaccante che mi ha messo più in difficoltà? Avendo vissuto gran parte della mia carriera in Serie B, dico un vecchio volto Hellas, Cacia, che segnava in tutti i modi. E poi Caputo, bravissimo a girare intorno alla linea di difesa".