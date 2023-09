Prima vittoria al Ferraris del Genoa: Roma al tappeto e travolta 4-1

La ripresa inizia con il gol di Ferguson, annullato però per fallo di Zirkzee su Caldirola. Passa un minuto e il Monza chiede un rigore per un tocco dubbio di Calafiori sul cross di Dany Mota. La gara si accende, il Bologna ci prova in contropiede con Zirkzee, che indirizza il destro sul primo palo, ma Di Gregorio è attento. Il Monza risponde col destro piazzato di Dany Mota, che Skorupski respinge al 57’.Thiago Motta cambia quattro giocatori in un colpo solo e i rossoblu provano a far male in ripartenza. Al 62’ ottima respinta di Di Gregorio sulla deviazione in mischia di Beukema. Primi cambi anche per Raffaele Palladino, che un minuto dopo inserisce Birindelli e Vignato e poco dopo anche Pablo Marí per Andrea Carboni. I biancorossi spingono e al 73’ su cross di Birindelli da destra, Vignato va vicinissimo alla deviazione vincente. Palladino ci crede e al 78’ inserisce anche Maric e Machin. Finale vibrante e nervoso. Al 86’ il Bologna resta in dieci per doppia ammonizione a Saelemaekers.I biancorossi ci provano fino al quinto minuto di recupero, ma nn riescono a sfondare il muro felsineo. Finisce 0-0, il terzo consecutivo per gli emiliani, mentre al Monza non capitava dal 17 ottobre 2021, in casa del Parma in Serie B.