Primo presidente Messias: “Genoa, utilizzalo così. Milan che errore cederlo”

Il Genoa è oggettivamente, per blasone, un passo indietro rispetto al Milan per lui…

“Ma di cosa stiamo parlando? Ricordiamoci da dove è partito questo ragazzo! In rossonero ha fatto cose strepitose. Vi siete dimenticati tutti il gol all’Atletico Madrid in Champions? Forse qualcuno in rossonero sì. Pioli lo ha utilizzato spesso fuori ruolo, preferendogli - talvolta - calciatori ben al di sotto di lui per qualità e rendimento”.

“Messias è un ragazzo per bene. Parla poco, gioca e fa la differenza quando viene chiamato in causa, non protesta mai… non ho francamente capito come mai il Milan se ne sia dovuto disfare. Scelta sbagliata”.