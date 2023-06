Pronostici sulla stagione del Milan 2023/2024

Pronostici sulla Serie A

Dopo lo scudetto della passata stagione le aspettative sul Milan erano alte, ma i risultati in campionato sono stati per lo più deludenti. Il Passaggio in Champions arrivato per il rotto per la cuffia e soprattutto grazie ad un aiuto esterno quale i punti di penalizzazione alla Juventus, dimostrano quanto questa squadra si sia poco preparata nell’affrontare la sfida.

Proprio per questi motivi nella prossima stagione ci si aspetta un rinforzo da parte della squadra che dovrà operare bene all’interno del calcio mercato. Visti i risultati delle altre squadre, soprattutto dal punto di vista Champions, i pronostici per il prossimo campionato di Serie A vedono in vetta l’Inter, che forte del passaggio in finale si prevede possa arrivare prima. Per quanto riguarda le possibilità del Milan, la maggior parte degli scommettitori lo vedono al sotto di una possibile vittoria posizionandosi dietro alla neo incoronata Napoli e alla Juventus nelle prime quote. Di sicuro però possono tirare un sospiro di sollievo visto il recente rinnovo di Leao, che più convinto che mai è pronto a guidare la squadra alla vittoria. Il prossimo anno potrebbero non esserci aiuti esterni ed è quindi importante puntare unicamente sulle proprie forze.

Pronostici Champions League

La vittoria sulla Juventus ha consentito al Milan di posizionarsi quarta in campionato, quindi di rientrare di diritto ai prossimi gironi di Champions League. Il posizionamento in terza fascia prossima al sorteggio vede la squadra di Pioli condividere questo importante spazio al momento con lo Shakthar Donetsk, Salisburgo, Stella Rossa e l’unica altra italiana la Lazio, le ultime sei arriveranno invece dai playoff. Pioli dovrà confrontarsi quindi con delle squadre che non dovrebbero per il momento dargli grossi problemi, ma i gironi saranno solo il primo gradino della scalata.

Con questo quadro quasi del tutto definito comincia a delinearsi un’idea su come potrebbero comportarsi le squadre e su chi potrebbe ambire alla vittoria. Tra le maggiori quotate abbiamo in prima posizione il Man City, fresco di vittoria e più indicato ad ambire al trofeo del prossimo anno. Per quanto riguarda il Milan, attualmente si trova al di sotto di ogni prospetto, ma con una squadra ancora da definire è ancora troppo presto per poter decretare sconfitta. Entrare in mentalità Champions è uno degli obiettivi della società e su cui di sicuro si concentreranno per il prossimo calcio mercato.

Pronostici Coppa Italia

Se per quanto riguarda Champions e campionato non è ancora possibile delineare un futuro nitido, per la prossima Coppa Italia possiamo sicuramente già farci un’idea di come si comporteranno le squadre. Il tabellone per la prossima stagione di Coppa 2023/2024 comincia a prendere forma, analizzando gli incroci, poiché gli accoppiamenti non si basano sui sorteggi ma sul ranking, c’è una forte possibilità di poter vedere il Milan giocare il derby in semifinale con l’Inter. Una notizia che sicuramente porterà a voler ancora di più conquistare la Coppa vista soprattutto la voglia di rifarsi del Milan uscito malamente dalle due semifinali di Champions.

Sulla Coppa Italia il Milan ha buone possibilità di vittoria, anche se certamente dovrà vedersela con delle squadre che nella stagione passata hanno dimostrato di valere molto, sia in Italia che in Europa.

In ogni caso per il club Rossonero è il momento di dimenticare il passato e pensare al futuro, e la dirigenza sembra aver puntato già ai prossimi obiettivi per fortificare la rosa. Nei progetti del Milan ci sono Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Chelsea che andrebbe a rafforzare il centrocampo, e inoltre completare il terzetto del trequartisti affiancando Daichi Kamada a Leao e Diaz, che dovrebbero riscattare dal Real. Una stagione ancora da scrivere ma con molto potenziale da sfruttare.