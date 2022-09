Prova di forza del Milan che in 10 riesce a vincere contro la Sampdoria

Successo esterno del Milan a Genova contro la Sampdoria per 2-1. Una vittoria importante a Marassi arrivata anche in dieci per l'espulsione di Leao al 47'. La Sampdoria ci ha provato in tutti i modi a pareggiarla ma i rossoneri hanno resistito nel finale dove c'è stata molta tensione in campo per alcuni episodi con l'arbitro protagonista. Milan in vantaggio con Messias che finalizza una splendida azione. Djuricic colpisce la traversa, Dopo il rosso a Leao la Samp ci crede e trova il pari con un bel colpo di testa di Djuricic. La squadra di Pioli si riorganizza, fallo di mano di Villar e rigore per i rossoneri: Giroud non sbaglia. Nel finale palo di Verre. Milan primo con il Napoli.