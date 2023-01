Psg, fatta per Skriniar che ha già comunicato l’addio ai compagni dell’Inter

Ormai si attende solo il comunicato ufficiale ma l'operazione tra il Psg e l'Inter per Milan Skriniar è di fatto chiusa. Il difensore ha già confidato ai compagni di squadra di lasciare il club milanese. Bisogna solo attendere un giorno per capire se il trasferimento sarà ufficiale a gennaio o servirà attendere giugno, quando scadrà il contratto coi nerazzurri e lo slovacco potrà volare in Ligue 1 a parametro zero. In casa Inter c'è si attende l'offerta ufficiale del PSG per avere subito Skriniar, i 10 milioni di euro sinora paventati però non bastano per convincere Zhang e Marotta a perdere a metà stagione una pedina fondamentale per la difesa. La dirigenza interista vorrebbe che Al-Khelaifi raddoppiasse la somma ma la sensazione è che a quota 15 milioni non direbbe no.