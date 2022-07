Quagliarella: “Sampdoria, la nostra storia è più che infinita…”

Fabio Quagliarella e la Sampdoria ancora insieme per un altro anno. Ieri l'annuncio del rinnovo di contratto fino al 2023, e nelle ore successive anche il messaggio social dell'attaccante e capitano che ha voluto ringraziare tutto l'ambiente per questa fiducia che porterà le parti a vivere ancora una stagione sul campo di Serie A.

Su Instagram, il centravanti ha voluto esporre il proprio pensiero per questo prolungamento contrattuale: "Ogni storia è una storia infinita. La nostra un po’ di più… ", ha scritto nel suo messaggio Quagliarella. "Sono orgoglioso di poter continuare la mia avventura con la Sampdoria e grato alla società per questa nuova opportunità. E grazie, come sempre ai nostri tifosi, per farmi sentire a casa come dal primo giorno che ho vestito questa maglia. Sampdoria, ci vediamo presto".