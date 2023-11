Quagliarella: “Sono costretto a ritirarmi. Il motivo…”

Fabio Quagliarella ha deciso, suo malgrado, di appena le scarpette al chiodo. Il classe 1983, infatti, aveva lasciato la Sampdoria lo scorso giugno, alla fine del suo contratto (Qui le parole d'addio). Dopo un lungo infortunio e l'intervento, però, l'attaccante campano non è in grado di tornare in campo. Lo ha ammesso ai microfoni di Sky Sport. A 40 anni, 3 scudetti e 238 reti in carriera, quindi, Fabio Quagliarella lascia il mondo del calcio giocato. Queste le sue parole: "Se ho smesso? Sì per forza (ride, ndr), sono costretto. Sono svincolato, ma sono in condizioni fisiche inaccettabili per poter scendere in campo. Avrò tutto il tempo per capire la strada da intraprendere".