Rabiot sorprende la Fiorentina e la Juventus risale

Successo della Juventus nel match di questa sera allo Stadium contro la Fiorentina. La squadra di Allegri tiene ancora la porta imbattuta e batte di misura la Viola per 1-0. Buona partenza dei viola, Kostic ha la chance per sbloccarla, poi al 34' Rabiot realizza il vantaggio di testa. Nella ripresa l'ex Vlahovic segna il raddoppio, ma il Var annulla per fuorigioco. Kean entra e manca il bis, Castrovilli trova il pari nel finale ma, anche in questo caso, un offside nega la rete agli ospiti: la Juve vince 1-0.