Radio Tv Serie A, il palinsesto di Rds che racconterà il massimo campionato

Nel corso della conferenza stampa è stato svelato il cast di conduttori e opinionisti che, insieme al team di redattori dedicati, formeranno la squadra Radio TV Serie A con RDS e che prevede nomi di spicco del panorama giornalistico e calcistico italiano tra cui Alessandro Alciato, Marco Cattaneo, Serse Cosmi, Alessandro Diamanti, Giulia Mizzoni, Sandro Piccinini, Giorgia Rossi e Riccardo Trevisani.

Grande spazio anche a influencer calcistici molto seguiti su Instagram e TikTok per coinvolgere le nuove generazioni grazie alla collaborazione con RDSNEXT, prima social radio realizzata da talent della GenZ per la GenZ.

Radio TV Serie A con RDS trasmetterà 7 giorni su 7, con programmi originali in diretta dalle sette del mattino a mezzanotte, dagli studi RDS di Roma e Milano e da quelli EI Towers di Firenze. Un ricco palinsesto di approfondimenti, news e contenitori di attualità dedicato al massimo Campionato di calcio italiano e ai suoi protagonisti, arricchito con rubriche speciali come quelle in collaborazione con Fantacalcio.it e Calcio e Finanza.

“Con grande soddisfazione diamo ufficialmente il calcio di inizio alla Radio TV Serie A con RDS e ringrazio la Lega Serie A per averci scelto come partner di questo importantissimo progetto industriale e tutto il team di lavoro creato per dare vita ad un format di comunicazione unico nel panorama radiovisivo europeo”. – ha dichiarato Massimiliano Montefusco, General Manager di RDS 100% Grandi Successi. – “Dall’affidamento dell’incarico abbiamo lavorato insieme per proporre a tutti gli appassionati di Calcio un’emittente innovativa, avvalendoci della nostra tecnologia e dell’A.I. per il sistema Broadcast audio video e della qualità dei contenuti grazie anche al contributo dei talent e degli influencer coinvolti. Abbiamo messo in campo tutto il nostro know-how creato in 45 anni di esperienza di RDS 100% Grandi Successi e che vedrà le due emittenti integrarsi tra loro anche attraverso le nostre rubriche quotidiane “100 secondi” declinate sul Calcio con voci d’eccezione tra cui Sandro Piccinini ed altri professionisti di spessore, disponibili su RDS e nel circuito di emittenti areali 100% Special Radio, per un’audience raggiungibile di 8,8 milioni di persone al giorno”.

“Con il lancio di Radio Serie A con RDS, la nostra offerta di contenuti si arricchisce di un altro importante tassello per stare connessi con il nostro pubblico 7 giorni su 7 per tutto l’anno. Siamo la prima Lega calcistica in Europa ad avere una radio ufficiale, ancora una volta la Lega Serie A si dimostra una Media Company all'avanguardia in termini di innovazione nell'esplorare nuovi orizzonti per andare incontro alle esigenze dei propri tifosi, con un progetto che pone le basi per la possibile creazione del canale della Serie A - ha dichiarato l'Amministratore Delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo -. Tanti i professionisti dell'informazione, i giovani influencer e i protagonisti del nostro Campionato che intratterranno gli appassionati, con un palinsesto ricco di contenuti esclusivi. La Radio-TV della Serie A è un prodotto affascinante e ambizioso, realizzato con un partner di eccellenza assoluta nel settore radiofonico come RDS, che ringrazio per aver scelto di intraprendere insieme a noi questo percorso e per le straordinarie competenze messe a disposizione per la realizzazione di un progetto così innovativo".

Il palinsesto dal lunedì al venerdì:

- Dal lunedì al venerdì dalle 07:00 alle 09:00

Serie A All News: rassegna stampa e notizie da studio

- Dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 10.00

Programma Ripartenza: focus notizie del giorno e interazione con opinionisti

- Tutti i lunedì dalle 10:00 alle 12:00

Speciale Serie A: programma dedicato all’intero weekend calcistico condotto da Marco Cattaneo e Giorgia Rossi con approfondimenti con gli opinionisti

- Dal martedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00

Costruzione dal basso: approfondimento condotto da Giulia Mizzoni e interazione con gli opinionisti

- Dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 15.00

Massimo campionato: conduzione da studio in doppia voce, opinionisti, aggiornamento tecnico su

allenamenti, podcast

- Dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle16.00

Fever Pitch: breaknews sulle notizie del giorno

- Dal lunedì al giovedì dalle 16:00 alle 18.00

Possesso palla: conduzione a doppia voce con aggiornamenti e opinioni in tempo reale

- Tutti i venerdì dalle 16:00 alle 18:00

Sciabolata: speciale di preparazione al weekend calcistico condotto da Sandro Piccinini affiancato dal Capo redattore Gianluca Teodori

- Dal lunedì al venerdì dalle 18:00 alle 21.00

Serie A All Star: speciale sulla parte alta della classifica con opinioni, campioni a confronto e analisi tecnico-tattica

- Dal lunedì al venerdì dalle 21:00 alle 24.00

Riflettori accesi: programma dedicato all’attualità con curiosità e spazio al fantacalcio, e-games, web e social

- Dal lunedì al venerdì dalle 00:00 alle 07.00: repliche dei programmi del giorno

Il palinsesto del weekend:

- Dalle 07:00 alle 10:00

Saturday Morning: rassegna stampa e presentazione della giornata di campionato

- Dalle 10:00 alle 13.00

Immediata vigilia: per entrare nel vivo delle partite con collegamenti con le città della Serie A e con le conferenze stampa

- Dalle 13:00 alle 16:00

Già in campo: approfondimenti sui temi tecnici delle partite con pronostici e informazioni sul fantacalcio

- Dalle 16:00 alle 19:00

Fever Pitch: aggiornamenti live sulle partite in corso, collegamenti con le conferenze stampa post match, podcast e analisi tattica del big match

- Dalle 19:00 alle 21.00

Riflettori accesi: ultime sull’anticipo serale, collegamenti live con gli inviati e con le conferenze stampa

- Dalle 21:00 alle 24.00

Saturday Night: aggiornamenti sul match serale, contenuti pre e post-partita, podcast, curiosità̀, web, social, e-games, contenuti audio pre e post partita.