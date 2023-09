Pari e spettacolo a Marassi tra il Genoa e il Napoli. La squadra di Garcia rimonta due gol e pareggia 2-2 a Marassi. Napoli a -5 dalla capolista Inter. In avvio Genoa aggressivo, ci prova Di Lorenzo. Meret salva su Retegui ma non può nulla su Bani, che segna di testa prima dell'intervallo. Il raddoppio è di Retegui su assist di Strootman, ma in nove minuti gli azzurri strappano un punto in rimonta grazie ai neoentrati Raspadori e Politano.