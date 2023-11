Ranieri indovina i cambi, il Cagliari batte il Genoa 2-1: decide Zappa

Succede tutto nella ripresa: il tecnico inserisce Viola e Zappa, che realizzano le reti decisive. A Gilardino non basta il solito gol di Gudmundsson. I sardi salgono a 9 punti in classifica

LA PARTITA - Dopo un primo tempo equilibrato e chiuso a reti inviolate, l'avvio di ripresa regala emozioni. Sono i cambi di Ranieri a decidere la partita: l'allenatore romano inserisce Viola e Zappa per Mancosu e Chatzidiakos, e sono proprio i due subentrati a realizzare le due reti dei sardi. Viola sblocca la gara al 48' concludendo col sinistro all'angolino dopo un ottimo filtrante di Oristano. Passano due minuti ed il Genoa trova il pareggio: Gudmundsson con un'incredibile girata al volo sorprende Scuffet e rimette tutto in equilibrio. Al minuto 69, però, arriva il gol partita: Petagna libera Zappa in area e l'esterno realizza col destro sul primo palo. Con questo successo, il Cagliari supera il Verona in classifica portandosi al sedicesimo posto con nove punti. Fermo a undici il Grifone di Gilardino.