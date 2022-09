Ranocchia lascia il Monza: rescisso il contratto

Le strade del difensore e del club si separano dopo appena tre mesi insiem "AC Monza comunica che Andrea Ranocchia e il Club hanno risolto consensualmente il contratto in data odierna. AC Monza ringrazia Andrea per questi mesi trascorsi insieme e gli augura il meglio per il futuro", si legge nella nota della società.

Il difensore ex Inter, infatti, nella sfida contro il Napoli dello scorso 21 agosto, valida per la seconda giornata di campionato, aveva riportato la frattura composta del perone della gamba destra. Un infortunio che lo avrebbe tenuto ai box almeno fino a fine novembre senza considerare le fasi di recupero per riprendere la forma. Per questa ragione è arrivata la risoluzione con il club di Berlusconi e Galliani.