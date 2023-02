Ranocchia parla da ex: “Salvezza Sampdoria? Tutto è possibile. Stankovic e Quagliarella…”

Le parole dell'ex difensore sulla formazione blucerchiata e non solo.

Intervista a Il Secolo XIX per Andrea Ranocchia, ormai ex difensore che ha da poco detto addio al calcio giocato. Parlando in vista della sfida tra Monza e Sampdoria, l'uomo ha detto la sua sulla gara ma anche e soprattutto sulla delicata situazione dei blucerchiati ai quali è rimasto molto legato nonostante il breve periodo vissuto "insieme".

"Attraversavo un momento personale difficile, non sono molto soddisfatto di come andò ma sono contento di aver fatto quell’esperienza alla Sampdoria", ha ricordato Ranocchia. "Ho stretto tanti bei rapporto e nella mia vita calcistica molti bei ricordi sono legati proprio alle amicizie create negli spogliatoi".

Sulla possibile salvezza della Samp e il lavoro di Stankovic: "Deki all’Inter è uno di quelli che mi ha aiutato di più: è un fratello, ci sentiamo ancora, lo ricordo con affetto incredibile, ho incontrato poche persone come lui nel calcio. Il calciatore lo conosciamo tutti, da allenatore affronta una situazione difficile ma ha il temperamento per tirare fuori la Sampdoria. Me lo auguro per lui e per questa società storica: ci sono tante partite e tutto è possibile".

Non mancano parole al miele per capitan Fabio Quagliarella: "Fabio è fortissimo, carriera straordinaria e a Genova ha trovato la realtà giusta. Farà altri gol per la Sampdoria, ha l’età che ha ma ha fatto bene a continuare a giocare, contano l’entusiasmo e stare bene fisicamente. Può aiutare la Sampdoria, come Gabbiadini che ho sfidato tante volte e ha qualità ed esperienza".

Sulla sfida tra Monza e Sampdoria, poi: "Vinca chi lo merita [...]".