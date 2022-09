Raspadori stende lo Spezia e regala il successo al Napoli all’ultimo respiro

Sembrava finire con un punto a testa il match tra Napoli e Spezia, ma all'89' Giacomo Raspadori fa volare la squadra di Spalletti con il suo primo gol in carriera con la maglia azzurra. Primo tempo con pochi sussulti ma con occasioni da entrambe le parti firmate dal solito Kvaratskhelia e da Gyasi. Nel secondo tempo il Napoli è salito in cattedra, tenendo il pallino del gioco e creando occasioni. La partita si decide all'89' con la rete di Raspadori su assist del classe 2000 Gaetano. Nel finale espulso Spalletti per le potreste nei confronti dell'arbitro Santoro.