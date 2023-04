Raspodori sfonda nel recupero e il Napoli batte la Juventus 1-0

Il Napoli ha battuto la Juventus per 1-0 nel match di Torino della 31a giornata. Decisivo un gol di Raspadori in pieno recupero con un diagonale preciso che ha piegato i bianconeri. Vittoria che avvicina il Napoli allo scudetto adesso a 5 punti. In questo momento partenopei a +17 sulla Lazio e nel prossimo weekend potrebbero festeggiare. Allo Stadium poche occasioni nel primo tempo, poi nella ripresa Osimhen scheggia il palo e manca altre tre volte il gol dell'1-0. Dall'altra lo trova Di Maria nel finale ma l'arbitro annulla dopo l'on field review per un fallo di Milik su Lobotka. Nel recupero Raspadori sigla il vantaggio e fa impazzire i suoi: Juve battuta anche nel ritorno dopo l'andata e non capitava da anni.