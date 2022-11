Ravanelli non ha dubbi: “Serie A ingiocabile con questo Napoli. Le altre devono…”

"Ad oggi il campionato è ingiocabile. Il Napoli in questo momento è nettamente superiore a tutti", ha detto Ravanelli in modo molto diretto.

Poi un messaggio per le altre squadre inseguitrici in vista della seconda parte di torneo che ci sarà dopo il Mondiale: "Quindi la Juventus, così come Inter, Milan, Lazio, Atalanta e Roma, deve solo pensare a conquistare più punti possibili. Nella sosta per il Mondiale, chi resterà qui dovrà lavorare sodo per una ripartenza a tutto gas".