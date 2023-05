Regna equilibrio al Dall’Ara: pareggio tra Roma e Bologna

Pareggio a reti bianche al Renato Dall'Ara, con Bologna e Roma che non sono riuscite a trovare l'intuizione giusta per la rete. Da un lato il Bologna gestisce la palla, crea e si rende pericoloso tramite le azioni di un unico uomo, Riccardo Orsolini. Il talento è il diamante della squadra di Thiago Motta, ma risulta spesso impreciso e non riesce a mettere la firma sul vantaggio. D'altro canto, la Roma subisce l'assenza di Paulo Dybala e si affida ai colpi di Abraham, resi vani da un grande Skorupski. Un punto che fa male ai giallorossi che restano lì, al sesto posto, il limite tra Conference League e il fallimento stagionale.