Reti bianche in Cremonese-Udinese. La Fiorentina passa all’ultimo con lo Spezia

Alle 15 sono andati in scena i due match valevoli per la 12^giornata. Il risultato nel match tra Cremonese e Udinese è un pareggio che non fa davvero comodo a nessuno: allo Zini una partita scialba e con una sola vera occasione da gol per parte finisce a reti bianche. Al Picco la Fiorentina torna alla vittoria in campionato contro lo Spezia.