Reti bianche tra Cremonese e Sassuolo: allo Zini termina 0-0

Finisce 0-0 la sfida dello Zini fra Cremonese e Sassuolo . Gara tutto sommato divertente, soprattutto nel primo tempo e ad inizio ripresa, ma il punteggio non è cambiato nonostante le occasioni. Primo punto in serie A per la Cremonese, terzo pareggio di fila per il Sassuolo. Tra le fila neroverdi, ci prova spesso e volentieri Pinamonti , ma anche il neo-acquisto Laurienté .

Dall’altra parte, i maggiori pericoli arrivano dai piedi di Okereke e Dessers. Quest’ultimo riesce anche a mettere la palla in rete, ma la marcatura non viene convalidata per posizione di off-side. Al 90′ il risultato è quello del primo minuto: 0-0. Primo punto in campionato per la Cremonese, che era uscita sempre sconfitta dalle gare giocate fin qui. Il Sassuolo, invece, raggiunge quota 6 in classifica.