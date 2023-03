Ribery apre ad una nuova strada: “Il mio obiettivo? Essere un allenatore”

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nello scorso ottobre, Franck Ribery ha ancora fame di calcio. L'ex leggenda del Bayern Monaco, infatti, dopo aver annunciato il suo ritiro dal calcio giocato ha deciso di diventare allenatore. In particolare, il francese è attualmente il vice del tecnico della Salernitana, Paulo Sousa, e non ha dubbi sul proprio futuro. Queste le dichiarazioni a Bild: "Diventare il numero uno? Questo è il mio obiettivo. Attualmente mi sto preparando per questo. Occupare la posizione di allenatore mi permetterà di ritrovare quell'adrenalina e la pressione che accompagna gli allenamenti e le partite. Non posso vivere senza di lei. Ne ho bisogno per essere felice".