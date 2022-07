Rimonta Inter e con il Lione è 2-2

L'Inter scende in campo con Onana titolare, Barella-Brozovic-Calhanoglu a centrocampo e Lukaku e Lautaro in attacco. Primo tempo acceso, fisico e combattuto tra le due formazioni con l'Inter protagonista nella fase centrale della prima frazione di gioco con le migliori occasioni per Lukaku, pericoloso di testa e Dimarco che dopo il controllo non trova lo specchio della porta con il mancino. È però il Lione a trovare il vantaggio con Lacazette che schiaccia di testa sul cross di Paqueta. Nella ripresa la squadra di Inzaghi rientra in campo con gli stessi 11 ma dopo un buon avvio di secondo tempo è il Lione a raddoppiare il risultato con il nuovo entrato Cherki. La risposta dell'Inter non si fa attendere e dopo un giro di lancette, Lukaku firma di prepotenza il tabellino: sulla respinta del tiro di Lautaro, Dimarco serve il belga che schiaccia in porta di testa e supera Lopes. Lukaku incita il pubblico e al 65' arriva il pareggio dopo un'azione stupenda di nerazzurri nata dalla ripartenza di Dumfries. L'esterno olandese trova Lautaro, che serve una gran palla di esterno a Barella bravissimo a finalizzarla al meglio superando Lopes con un pallonetto morbido e preciso.