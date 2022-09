Ring allo Stadium: Juve riprende la Salernitana al 93′

Allo Stadium finisce in parità dopo una gara in cui succede di tutto

Il veleno nel finale del posticipo di Serie A Juventus-Salernitana finito 2-2. La squadra bianconera sotto di due reti ha ripreso i campani in pieno recupero su calcio di rigore ribadito in rete dopo la parata di Sepe su Bonucci. Ma poi un gol di Milik del 3-2 è stato annullato per fuorigioco di Bonucci dopo consulto al Var. Nella circostanza tanti espulsi e rissa allo Stadium. Pari giusto comunque. Dopo il quarto d'ora Candreva firma il vantaggio, nel recupero del primo tempo raddoppia PIatek su rigore (assegnato dopo l'on field review). A inizio ripresa la riapre Bremer, al 93' Sepe para il rigore di Bonucci, ma il capitano bianconero ribadisce in rete e fa 2-2. Un minuto dopo Milik segna il potenziale gol della rimonta e viene espulso, ma il Var annulla per offside attivo di Bonucci. Rossi anche per Fazio e Cuadrado, espulso pure Allegri.