Roberto Carlos: “Lautaro Martinez mi ricorda Pippo Inzaghi”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport in vista del derby d'Italia tra Juventus e Inter, Roberto Carlos ha parlato della sfida ed in particolare anche dei giocatori nerazzurri. Spiccano le parole su Lautaro Martinez paragonato all'ex storico bomber Pippo Inzaghi: "Lautaro? E' un grande centravanti. Mi ricorda per molte cose il fratello dell’allenatore: Filippo Inzaghi. L’opportunismo nel gol è molto simile. Intere partite nell’ombra e poi in un secondo ti castiga con il guizzo vincente".