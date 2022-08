Rocchi: “Abbiamo arbitri pronti per la Serie A. Siamo soddisfatti”

"Visto anche il tempo del raduno di quest’anno, in una fase prossima all’inizio dei campionati, gli arbitri sono arrivati già ben preparati, come abbiamo verificato dai primi test. Quindi siamo soddisfatti. Un arbitro si prepara a casa a luglio – dice ancora Rocchi in una videointervista diffusa dai canali social dell’Aia – con i programmi che gli dà il nostro preparatore, per poi arrivare qui ad affinarsi in questa settimana che per noi è decisiva, con due allenamenti al giorno e dedicando una grossa parte ai test fisici, sia Fifa che italiani, e una parte alla tecnica pura. I ragazzi in questi giorni hanno dimostrato di essere atleti al 100% e siamo veramente contenti della loro qualità fisica:, si sono fatti trovare belli pronti, e asciutti, insomma nel peso forma. Dico la verità, quando li guardo capisco di avere veramente grandi atleti fra le mani. Var? Si allena il fatto di poter decidere con l’aiuto del monitor ma sotto stress, quindi sotto fatica – spiega Rocchi -. E’ chiaro che qui manca la tensione, la fatica che può avere un arbitro durante la partita, e il pubblico. Ma i ragazzi apprezzano perché fanno quello che poi, da domenica, faranno sul campo".