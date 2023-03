Roma, Belotti operato: le condizioni

Un problema, quello del Gallo che va a sommarsi a quello di Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma ha subito l'applicazione di 30 punti di sutura per la ferita lacero-contusa nella zona fronto-parietale. Salterà il Sassuolo nel weekend mentre per lunedì sono in programma nuovi controlli. Da valutare per la sfida di ritorno con la Real Sociedad di giovedì prossimo.