Roma cade in casa col Sassuolo e manca aggancio all’Inter

La Roma perde la possibilità di agganciare l'Inter al secondo posto. Dopo due vittorie di fila, i giallorossi cadono 4-3 e restano al 4° posto aspettando il Milan (lunedì contro la Salernitana). Terzo successo di fila del Sassuolo. In avvio è Laurienté a prendersi la scena con una doppietta in cinque minuti dopo la pañolada a sostegno dello squalificato Mourinho. Accorcia Zalewski che beffa Consigli, prima dell'intervallo follia di Kumbulla: rosso dopo aver scalciato in area Berardi, che su rigore non sbaglia. Magia del neoentrato Dybala, poker di Pinamonti e guizzo di Wijnaldum