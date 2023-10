Roma, caos per la sponsorizzazione con Riyad: “Allora ci temono…”

Continua a tenere banco a Roma la nota vicenda riguardo all'accordo di sponsorizzazione tra il club giallorosso dei Friedkin e Riyadh Season. Il motivo? La città di Riyad, in Arabia Saudita - esattamente come Roma è candidata in corsa per l'assegnazione di Expo 2030. Una conflittualità importante dunque, di cui - ai microfoni dell'ANSA - ne ha parlato il sindaco della città capitolina , Roberto Gualtieri: "Siamo Davide contro Golia. Noi siamo Davide" - ha spiegato il primo cittadino.

Roma, Gualtieri: "Expo? Siamo Davide contro Golia con Riyad"

Intervenuto ai microfoni dell'ANSA sul tema dell'accordo di sponsorizzazione tra AS Roma e Riyadh Season, il sindaco della città capitolina, Roberto Gualtieri, ha analizzato la situazione. "Ma allora ci temono seriamente..." - spiega il primo cittadino di Roma, che si riferisce alla candidatura delle due città per ospitare Expo 2030. "Noi siamo Davide, loro sono Golia come dimostra l’immensa capacità di spesa compresa la scelta di venire a sponsorizzare la AS Roma. Come andrà la partita di Expo non lo so. So che noi ci batteremo fino alla fine senza timore e che ogni tanto, come insegnano i racconti biblici, le cose vanno diversamente dai pronostici...".