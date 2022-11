Roma, caso Karsdorp: tifosi sotto casa a contestarlo

Agitazione in casa Roma ed in particolare per Rick Karsdorp che, dopo la gara con il Sassuolo, si è trovato a fare i conti con le parole d'attacco del suo mister Mourinho che lo ha invitato addirittura a trovarsi un nuovo club a gennaio. Nello sfogo, lo Special One non lo ha mai nominato, la è stato chiaro a tutti il riferimento all'olandese.