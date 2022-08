Roma-Cremonese, le probabili formazioni e dove vederla

La partita tra Roma e Cremonese è in programma per questa sera, lunedì 22 agosto alle ore 18:30. La sfida si disputerà all'Olimpico di Roma e sarà valida per la seconda giornata di campionato. Il match verrà trasmesso in esclusiva da DAZN. Per vederla in tv servirà dunque una smart tv di ultima generazione, tramite la quale accedere all'app. In alternativa si può ricorrere a un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Stick TV o una console di gioco come Playstation e Xbox.